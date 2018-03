venerdì 9 marzo 2018



Città Metropolitana: Accorinti è il nuovo commissario.

E’ giunto il decreto con il quale la Regione Siciliana porta di fatto nelle mani di Accorinti la gestione commissariale della Città Metropolitana. Si affianca ad Accorinti nella guida della Città metropolitana di Messina Filippo Ribaudo in qualità di commissario per il Consiglio. Ribaudo è stato già segretario generale del Comune di Messina, oggi in quiescenza.