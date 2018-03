giovedì 8 marzo 2018



Il Movimento Cristiano Lavoratori di Messina inaugura ”Un posto per le Donne”

Sarà inaugurato stamane, presso la sede provinciale del Movimento Cristiano Lavoratori di Messina in via Romagnosi 2 “Un posto per le Donne”, simbolo dell’impegno dell’organizzazione perchè la società sia sempre più a misura di donna. La giornata internazionale della donna ogni anno rappresenta un’occasione per riflettere, discutere, ma anche celebrare il mondo femminile e per questo i dirigenti e i volontari del movimento, uomini e donne, da sempre impegnati nel contrasto alla violenza di genere e il femminicidio e promotori di una reale parità nel lavoro hanno deciso di donare alla città questo simbolo. All’inaugurazione saranno presenti anche il presidente provinciale del MCL, Fortunato Romano, i dirigenti e i volontari tutti del Movimento Cristiano Lavoratori di Messina.