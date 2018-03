giovedì 8 marzo 2018



8 marzo 2018 - PATTO DEI COMUNI PER LA PARITA’ E CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE: OGGI ORE 10 CONFERENZA STAMPA A PALAZZO ZANCA

A In occasione della ricorrenza della festa della donna, oggi, giovedì, alle ore 10, il sindaco, Renato Accorinti, su iniziativa dell’assessore alle Pari Opportunità, Nina Santisi, nel corso di una conferenza stampa nella Sala Falcone Borsellino di Palazzo Zanca, lancerà il “Patto dei Comuni per la parità e contro la violenza di genere”, già condiviso con diverse città italiane negli incontri organizzati dall’ANCI nazionale, estendendolo ai sindaci del Distretto D26 della provincia di Messina. All’incontro parteciperanno infatti le Amministrazioni dei Comuni di Villafranca, Saponara, Rometta, Scaletta, Itala, Alì, Alì Terme, Nizza di Sicilia, Fiumedinisi, Roccalumera, Mandanici, Pagliara e Furci. Contestualmente, a Milano, il Patto sarà siglato alla stessa ora dalle grandi città, che come Messina hanno aderito all’iniziativa.