mercoledì 7 marzo 2018



Barcellona, imprenditore evade l’iva: sequestrati beni per 461 mila euro

Militari della guardia di finanza di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), nell’ambito di un’indagini su IVA non versata nel 2013 dal legale rappresentante di una società di capitali, nel settore del commercio di autoveicoli, hanno eseguito un sequestro preventivo per equivalente finalizzato alla confisca di beni per 461 mila