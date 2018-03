mercoledì 7 marzo 2018



PATTO DEI COMUNI PER LA PARITA’ E CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE: DOMANI CONFERENZA STAMPA A PALAZZO ZANCA

In occasione della ricorrenza dell’8 marzo, il sindaco, Renato Accorinti, su iniziativa dell’assessore alle Pari Opportunità, Nina Santisi, lancerà il “Patto dei Comuni per la parità e contro la violenza di genere”, già condiviso con diverse città italiane, nel corso di incontri organizzati dall’ANCI nazionale, estendendolo ai sindaci del Distretto D26 della provincia di Messina. Contestualmente, a Milano, il patto sarà siglato alla stessa ora dalle grandi città, che come Messina hanno aderito all’importante iniziativa. Domani, giovedì 8, alle ore 10, saranno illustrati i dettagli, nel corso di una conferenza stampa, nella Sala Falcone Borsellino di Palazzo Zanca.