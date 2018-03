martedì 6 marzo 2018



Da giovedì attivo il servizio di consegna online dei referti della U.O.C. Ematologia

Sarà attivato presso l’ la A.O.U. Policlinico “G. Martino", a partire da giovedì 8 marzo, in via sperimentale, il servizio di consegna online dei referti della U.O.C. Ematologia. La nuova procedura contribuirà a risolvere alcune problematiche che, nelle scorse settimane, erano state segnalate anche da alcuni organi di stampa. Per poter usufruire del servizio, occorrerà manifestare uno specifico consenso (in caso di pazienti minorenni, dovrà essere espresso dal genitore/tutore) allo sportello ticket o allo sportello di accettazione della U.O.C. Ematologia, a fronte del quale verrà consegnato un primo codice d’accesso al sistema, la seconda parte del codice verrà inviato alla mail dell'assistito quando il referto sarà pronto. Il servizio, ovviamente, sarà gestito nel pieno rispetto della normativa inerente la privacy e le linee guida in merito alla sicurezza informatica dei servizi della PA. In ogni caso, essendo facoltativo, i pazienti avranno comunque la possibilità di scegliere di ritirare il referto con le modalità tradizionali, presso gli sportelli dell’Azienda. L’Azienda sta procedendo all’implementazione del piano per l’estensione del servizio di consegna online dei referti per tutte le strutture aziendali.