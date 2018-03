martedì 6 marzo 2018



Incidente a Malta: auto travolge giovane architetto di Messina

Il ferito è attualmente ricoverato in ospedale. L’investitore è un 63enne maltese, residente a Sliema, che guidava una Toyota Ractis. Il ragazzo è stato travolto dall’auto mentre aspettava l’autobus e nonostante le sue condizioni fin dal primo momento risultassero gravi, attualmente è fuori pericolo, ma dovrà subire diversi interventi chirurgici a seguito delle numerose fratture riportate. Il ragazzo, laureatosi a Reggio Calabria nel marzo 2017, si trovava a Gzira per lavorare in uno studio di architettura.