domenica 4 marzo 2018



MESSINA: ELEZIONI POLITICHE 2018: 50,79 PER CENTO L’AFFLUENZA ALLE URNE ALLE ORE 19

Il rilevamento dell’affluenza a Messina, per l’appuntamento elettorale di oggi, effettuato alle ore 19, ha fatto registrare 94.514 votanti, con una percentuale del 50,79. Per l’appuntamento elettorale delle politiche del 2013, il rilevamento dell’affluenza dei votanti a Messina, effettuato alle ore 19, aveva fatto registrare 68.918 votanti con la percentuale del 35,7. Alle Politiche del 2008, sempre alle ore 19, per il Senato si erano registrati 74.193 votanti, pari ad una percentuale del 42,14; per la Camera 82.466 votanti, con una percentuale del 42,01. Per le Politiche del 2006, la percentuale alle 19 fu del 39,94, con 78.865 votanti.