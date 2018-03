domenica 4 marzo 2018



Elezioni politiche 2018. Alle ore 12 Messina è la città con più affluenza alle urne in Sicilia

La media di affluenza alle urne in Sicilia, è al momento del 14,23%. La media nazionale supera invece supera di poco il 19%. Sembra che il nuovo sistema di voto con l’uso del talloncino antifrode stia causando un po’ di disagi in molti seggi italiani. La rimozione del talloncino nelle schede per la Camera e il Senato comporta, infatti, tempi un po’ più lunghi. Segnalati, poi, alcuni casi di elettori, che non erano d’accordo a far si che fosse il presidente del seggio a depositare la scheda nelle urne, come previsto dalla nuova procedura.