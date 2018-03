sabato 3 marzo 2018



Degrado e abbandono al villaggio di Acqualadrone

Messina - Il consigliere della VI Circoscrizione Mario Biancuzzo torna a sollecitare interventi per la messa in sicurezza del villaggio di Acqualadrone a Messina. Riportiamo di seguito la segnalazione inviata dal consigliere all’Amministrazione comunale e alla Protezione Civile: “Faccio presente che, su sollecitazione di alcuni cittadini, questa mattina alle ore 7 mi sono portato nel borgo di Acqualadrone o Acquarunu come viene chiamato da alcuni residenti ed ho accertato quanto segue: 1) dal costone roccioso che sovrasta l’unica strada per raggiungere il villaggio balneare si distaccano continuamente massi a volte di notevoli dimensioni che mettono in pericolo l’incolumità di quanti quotidianamente percorrono la strada comunale. Inoltre alberi di ficodindia che crescono spontaneamente nel costone potrebbero cadere all’improvviso sulla strada sui mezzi in transito. 2) Un tratto della Via Lungo Mare si presenta con numerose buche e crea disagi ai mezzi che la percorrono per raggiungere le proprie abitazioni. 3) Là dove finisce la strada carrabile, anche grossi copertoni, frigoriferi ed altro materiale, scaricato dai soliti vandali. A completare il tutto ci hanno pensato i soliti incivili criminali che hanno bruciato i copertoni, inquinando l’ambiente. 4) La spiaggia ormai è stata divorata dai marosi le onde hanno lambito le case del villaggio creando preoccupazioni per i cittadini che abitano tutto l’anno.