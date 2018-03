sabato 3 marzo 2018



Aumento bollette della luce per tutti e tassa nascosta

Dal primo gennaio di quest'anno è aumentato il costo dell'energia elettrica. Tradotto in altri termini, le bollette della luce sono più salate. E la giustificazione è sempre la stessa: l'aggravio dei costi di sostenuti dal gestore della rete per mantenere in equilibrio e in sicurezza il sistema elettrico. Il problema principale è però un altro: si tratta dell'ennesimo rincaro che coinvolge gli utenti italiani. Anno dopo anno con una puntualità impressionante, viene presentato il conto agli italiani che hanno poche armi con cui difendersi. Stando alle stime, nel giro di 12 mesi l'impatto per le tasche italiane è del 5,3% in più. Vi è la presenza nelle bollette recapitate di costi supplementari, praticamente nascosti, che fanno naturalmente impennare verso l'alto l'impegno di spesa finale.