giovedì 1 marzo 2018



Ass. Musicale "V. Bellini": RINVIATO il concerto del Trio Syrinx e dell'Orchestra da Camera di Messina

L'Associazione Musicale “Vincenzo Bellini” comunica che il concerto del Trio Syrinx e dell'Orchestra da Camera di Messina, in programma sabato 3 marzo alle ore 18 al Palacultura “Antonello”, è rinviato a data da destinarsi per un'improvvisa indisponibilità di due dei componenti del Trio Syrinx. L'Associazione “Bellini” si scusa per l'imprevisto: la data del recupero verrà tempestivamente comunicata agli abbonati e in generale al pubblico dei concerti.