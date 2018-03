giovedì 1 marzo 2018



La Polizia di Stato sequestra camion che trasportava animali. Elevate sanzioni per 10.000,00 euro

Fermo amministrativo per un camion sottoposto a controllo a Merì dagli agenti del Distaccamento della Polizia Stradale di Barcellona P.G. nell’ambito di servizi specifici mirati al controllo del trasporto di animali. Il mezzo trasportava bovini e suini, per un totale di 15 capi, senza licenza autorizzativa e senza il previsto certificato di idoneità. Il conducente, che stava effettuando il trasporto per conto di una società, è stato sanzionato per le infrazioni commesse così come il legale rappresentante della predetta ditta, per un totale di circa 10.000 euro.