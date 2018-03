giovedì 1 marzo 2018



Cafoon Street sul grande schermo

MESSINA. Stanno per tornare Mimmo e Stellario, protagonisti del tredicesimo episodio di Cafon Street, che verrà presentato ad aprile al cinema Lux, nel corso di un evento ad hoc che vedrà la partecipazione degli autori e di qualche ospite speciale. In attesa del ritorno del duo, sta già facendo il giro del web il trailer ufficiale del cartone), divenuto famoso proprio come il programma elettorale del candidato sindaco Mimmo Scafazza, “nemesi” di Renato Accorinti che si propone di cambiare Messina “con stile”. Questa, in breve, la trama del film: Con parcheggi direttamente all’interno di bar e negozi, rustute pantagrueliche di “taiuni”, cozze per festeggiare la vittoria e il tormentone “despacito” trasmesso dal campanile del Duomo al posto dell’Ave Maria di Schubert. Il cartone, prodotto da Uollascomix rappresenta un appuntamento imperdibile per i messinesi da ben 10 anni e racconta le avventure di Mimmo e Stellario, personaggi nati dalla fervida e ironica fantasia di Marcello Crispino Trailer del film: https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=KibP9e79zRM