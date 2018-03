giovedě 1 marzo 2018



Donna morta al Policlinico dopo il parto: la Procura chiede dieci rinvii a giudizio

Lavinia Marano, era morta dopo il parto cesareo al Policlinico di Messina, dopo alcuni interventi in sala operatoria per fermare l'emorragia interna, poche ore dopo aver dato alla luce il figlio. Ora la procura di Messina ha chiuso le indagini e sono ben dieci gli indagati per cui č pronta la richiesta di rinvio a giudizio: cinque medici in servizio al reparto di Ginecologia, un anestetista, tre ostetriche e un’infermiera.