martedì 27 febbraio 2018



Fp Cgil: “presunte irregolarità nella gestione del personale e nell’organizzazione del Corpo della Polizia Metropolitana”

Totale assenza di relazioni sindacali in materia di organizzazione del lavoro; dubbia modalità di gestione del personale e delle modalità di inserimento e gestione delle nuove figure professionali di Collaboratore ed Esecutore di Polizia Metropolitana; risorse economiche utilizzate in maniera ingente ma rispetto a cui non si è avuto chiaro riscontro, richiesta “intuitu personae” di assegnazione della qualifica di agente di PS, disparità di trattamento tra il personale appartenente al Corpo, mancato controllo degli incrementi di spesa e ricadute sul resto del personale della Città Metropolitana. Quelli appena elencati sono solo alcuni dei motivi che, a distanza di un mese dalla prima richiesta, hanno spinto il Segretario Generale della FP CGIL, Francesco Fucile, a formulare una seconda richiesta e un intervento sostitutivo al Commissario e al Segretario Generale della Città Metropolitana.