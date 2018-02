martedì 27 febbraio 2018



Incidente ieri sulla Messina -Catania, una donna lievemente ferita

Sull’autostrada Messina-Catania si è verificato un incidente e un’auto ha preso fuoco. L’episodio si è avvenuto ieri verso le ore 13, quando una vettura, ancora per cause da accertare, ha preso fuoco poco prima dell’uscita per Fiumefreddo (Catania). Paura tra i presenti, che hanno lanciato subito l’allarme. Pare che il sinistro, per fortuna, non ha avuto gravi conseguenza: la donna, che guidava l'auto incendiata, è rimasta lievemente ferita ed è stata affidata alle cure dei sanitari del 118 intervenuti sul luogo dell'incidente.