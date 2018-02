lunedì 26 febbraio 2018



Musumeci: «Tre quarti della Sicilia in dissesto, servono 900 interventi»

SAN FRATELLO (MESSINA) - "Almeno tre quarti della Sicilia è interessata a problemi analoghi a quelli di San Fratello, sul piano dell’erosione, della frana, dell’esposizione alle alluvioni, anche se naturalmente in misura diversa da zona a zona". Lo ha evidenziato il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, a San Fratello in occasione dell’ottavo anniversario della frana che, nel 2010, ha gravemente danneggiato il paese messinese. Il governatore ha precisato che per la messa in sicurezza dei territori interessati da frane e altre calamità simili, occorrono circa 900 interventi per un fronte di spesa di ben 3 miliardi di euro".