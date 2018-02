lunedý 26 febbraio 2018



Giovanni Ardizzone candidato ideale a sindaco di Messina per "Liberi e forti"

Giovanni Ardizzone sarebbe il sindaco ideale per il movimento Liberi e forti, che si Ŕ presentato sabato. Se l'ex presidente dell'Ars dovesse accettare la candidatura, sarebbe il quarto in corsa per le elezioni di primo cittadino a Messina