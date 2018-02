lunedì 26 febbraio 2018



Cavallo sanfratellano a rischio estinzione

Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha firmato un protocollo d'intesa per la valorizzazione del cavallo sanfratellano, fra le più pregiate razze equine siciliane, a rischio di estinzione. La sottoscrizione dell'accordo con il sindaco di San Fratello, Francesco Fulia, e con il presidente dell'Associazione nazionale cavallo sanfratellano, Calogero Carcione, è avvenuta in occasione delle celebrazioni per l'ottavo anniversario della frana che nel 2010 danneggiò il paese nebroideo della provincia di Messina.