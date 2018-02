venerdý 23 febbraio 2018



Barcellona Pozzo di Gotto. Sequestro preventivo della Guardia di finanza di falsi prodotti bio

I finanzieri della Tenenza di Barcellona Pozzo di Gotto hanno proceduto al sequestro preventivo per equivalente della somma di 120 mila euro ai danni di una societÓ cooperativa che commerciava prodotti agricoli designati come provenienti da agricoltura biologica, ma che tali non erano. La merce, per un peso complessivo di 467 tonnellate, era destinata prevalentemente al mercato estero. L'operazione delle Fiamme Gialle Ŕ stata condotta in collaborazione con gli Ispettori dell'UnitÓ Investigativa Centrale dell'Ispettorato repressione frodi del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e con i Carabinieri del Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare di Messina.