giovedì 22 febbraio 2018



Record di chiusura di negozi nel centro storico. Messina città in crisi

Tra il 2008 e il 2017 i negozi in Italia si sono ridotti del 10,9%, quasi 63mila in meno ma il fenomeno delle chiusure è più grave nei centri storici tanto che la contrazione risulta addirittura dell’11,9%. È quanto emerge dallo studio “Demografia d’impresa nei centri storici italiani” della Confcommercio condotto su un campione di 120 città medio grandi. In potenziale declino commerciale risultano i centri storici, tra gli altri, di Bari, Genova, Venezia, Reggio Calabria, Messina e Cagliari. In particolare, a soffrire di più sono stati librerie, negozi di giocattoli, abbigliamento e scarpe, in molti casi dirottati sui grandi centri commerciali, mentre bene vanno le cose in particolare per computer e telefonia e farmacie.