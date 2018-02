giovedý 22 febbraio 2018



COMITATI ELETTORALI M5S

Da venerdý 23 febbraio apriranno tre nuovi comitati elettorali M5S. Ad annunciarlo Ŕ il promotore e candidato camera nel collegio uninominale di Barcellona pozzo di gotto Alessio Villarosa. A Barcellona potrete trovarci tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.30 in via Roma 228, a Milazzo in via M.Regis 15 (angolo via Manzoni) tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00 ed a San Filippo del Mela in via Palmiro Togliatti 193 (Cattafi) tutti i giorni dalle 16.00 alle 20.00. Il deputato Alessio Villarosa invita tutti i cittadini a recarsi presso i comitati elettorali per ricevere tutte le informazioni sul voto ed a ricevere il materiale elettorale.