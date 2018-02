giovedì 22 febbraio 2018



Il Soroptimist International di Messina per il MuMe

Nel corso di una breve, suggestiva cerimonia domenica scorsa, cui è seguita la visita guidata alle sale del nuovo MuMe riservata alle numerose socie del service intervenute, la presidente del Soroptimist International Club di Messina, Rossella Musolino ha consegnato alla direttrice Caterina Di Giacomo due sedie a rotelle, iniziativa dall’importante significato simbolico che avvia il programma, condiviso dalle commissioni delle aeree Salute, Cultura e Diritti civili del club, per supportare le istituzioni messinesi titolari di siti culturali al fine di garantire alle categorie di utenti diversamente abili una fruizione agevolata dei rispettivi patrimoni storico artistici. Il Museo regionale, che dall’apertura registra un notevole incremento di visitatori e che come è noto attenziona concretamente la domanda diversificata di servizi, è sembrata la struttura più idonea a ricevere la donazione degli ausili che da oggi sono disponibili per tutti coloro abbiano difficoltà di locomozione, presso la biglietteria e che potranno essere utilizzati ai fini di una piena percorribilità dell’intera area museale (oltre 4700 mq di superfici espositive, 17.000 mq. di giardino attrezzato