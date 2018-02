giovedì 22 febbraio 2018



Gabriele Siracusano: “Messina non è porto core per colpa di chi ha governato”

“Le dichiarazioni rese ieri a Messina da Pat Cox, coordinatore europeo del corridoio Scandinavo-Mediterraneo, a proposito del porto, mi spingono a ribadire quanto già evidenziato nelle scorse settimane in relazione all’accorpamento dell’Autorità portuale con Gioia Tauro”. Lo dice Gabriele Siracusano, candidato alle elezioni del 4 marzo con Liberi e Uguali. Secondo Cox il porto di Messina ha tutte le caratteristiche per essere un “porto core” ed auspica che in vista della predisposizione del nuovo regolamento europeo dei Trasporti 2022-23, il Parlamento italiano prenda quelle decisioni necessarie per inserire anche Messina.