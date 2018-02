mercoledì 21 febbraio 2018



Milazzo, uomo cade in mare e muore

Un uomo, Santino Basile, ex calciatore del Lipari, originario di Panarea, residente alle Isole Eolie, mentre stava per iimbarcarsi su un aliscafo diretto a Lipari ha perso l’equilibrio ed è caduto in mare. Un ufficiale dell’aliscafo si è subito tuffato in acqua per tentare di soccorrerlo, ma l’uomo era già morto.