Autostrade. Nuova ondata di scioperi al CAS proclamata dal CUB

Fumata nera a conclusione dell'incontro con i verti del Consorzio autostrade. Dall'incontro avvenuto ieri sia con la neo presidente del CAS Alessia Trombino prima, e di seguito con il direttore generale ing.Salvatore Pirrone, l’organizzazione sindacale ha registratoa la loro manifesta indisponibilità al raggiungimento di un accordo sui punti motivo della vertenza in essere. “Nonostante il CAS sia stato già oggetto di gravose sanzioni,- si legge nella nota sindacale firmata da Filippo Sutera e Vincenzo Filippino per Cub Confederale e Cub Trasporti- sia da parte dell’Ispettorato provinciale del Lavoro di Messina che dell'ASP SPRESAL provinciale di Messina, gli amministratori non hanno ritenuto attenersi a quanto prescritto sia dagli organi ispettivi che da quelli giudiziari”. In arrivo una terza tornata di scioperi di 30 minuti per tutto il personale compresi gli addetti alla esazione dei pedaggi del CAS in servizio nelle tratte A-18 (Messina - Catania, Siracusa - Gela) e A-20 (Messina - Palermo) nelle prossime 10 giornate a partire dal giorno 21/02/2018 fino al 02/03/2018, con la sola esclusione degli addetti alla sicurezza, il centro radio e/o il recupero dei mezzi in caso di incidenti.