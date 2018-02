martedý 20 febbraio 2018



Esposto in Procura della Fit - Cgil per la gestione degli scali in Calabria

L'esposto presentato dalla Filt-CGIL Calabria chiede alle cinque Procure della Repubblica di disporre gli opportuni accertamenti in ordine ai fatti esposti, valutando gli eventuali profili di illeicitÓ penale degli stessi e, nel caso, individuare i possibili responsabili al fine di procedere nei loro confronti. La Filt-CGIL , in pratica, ha verificato che la gestione di alcuni scali stava avvenendo in modo completamente difforme da quanto espressamente dichiarato in sede di partecipazione al bando di gara.