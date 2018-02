domenica 18 febbraio 2018



Conferenza stampa domattina del candidato sindaco On. Cateno De Luca sulla situazione disastrosa dell’Amam

Domani lunedì 19 febbraio alle 9:45 al Comitato De Luca Sindaco di Messina in via Oratorio San Francesco n.5, conferenza stampa del candidato sindaco on. Cateno De Luca e di Carlotta Previti assessore designato con delega al piano strategico - Smart City – risorse idriche ed energetiche - individuazione e programmazione fondi extra comunali. Tra gli argomenti trattati la gestione delle risorse idriche ed energetiche e relative infrastrutture, la rete di smaltimento acque bianche e fognarie, la gestione dell’Amam, impianti di depurazione, piano regolatore delle acque. Sarà consegnato alla stampa un dossier riguardante la situazione attuale e la puntuale genesi che ha contraddistinto anche su queste tematiche l’anomala storia della città di Messina.