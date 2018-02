domenica 18 febbraio 2018



Villafranca, distrutto da un incendio il Disco Pub Noirè

Non verrà esclusa nessuna ipotesi dai carabinieri titolari delle indagini che stanno cercando le cause dell’incendio che questa notte ha distrutto il Disco Pub Noirè a Villafranca Tirrena. Le fiamme sono divampate poco prima delle 5, quando il locale era ormai deserto. Sono stati i residenti vicini ad allertare i Vigili del Fuoco che hanno avuto non poche difficoltà a domare l’incendio. Ingentissimi i danni.