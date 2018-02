domenica 18 febbraio 2018



La beffa dei rimborsi sulle bollette: ai clienti l’indennizzo simbolico

Sulle fatture a 28 giorni il Garante chiederà alle società di calcolare quanto restituire. E il metodo sarà penalizzante: ogni 10 euro pagati in più, indietro 57 centesimi. La guerra delle bollette telefoniche a 28 giorni, forse, è già finita. E la pace può suonare, more solito, beffarda per gli italiani, che riceveranno certo un rimborso per le somme pagate in più (rispetto alla fatturazione corretta, che ha cadenza mensile). Ma questo indennizzo rischia di essere soltanto simbolico.