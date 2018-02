venerdì 16 febbraio 2018



AUTOSTRADA ME/PA – ULTIMI LAVORI NELLE GALLERIE TINDARI E CAPO D’ORLANDO

A seguito relazione tecnica del Direttore Generale ing. Salvatore Pirrone sullo stato dei lavori di messa in sicurezza delle Gallerie Tindari e Capo d’Orlando, il Tribunale di Patti ha autorizzato la effettuazione degli ultimi interventi da eseguire nelle Gallerie al fine di ripristinare la ordinaria circolazione. Per tale adempimento, il Consorzio provvederà – in breve tempo – ad apprestare la dovuta segnaletica orizzontale ed i lavori residuali di normale esecuzione per approntare quanto necessario per eliminare il doppio senso di circolazione e le deviazioni di marcia ripristinando, in tal modo, la normale viabilità autostradale. Sarà cura del CAS comunicare preventivamente le modifiche alla circolazione per la durata di questi ultimi lavori conclusivi.