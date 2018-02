venerdì 16 febbraio 2018



Sicilia, aumentano le assunzioni: ma all’Ars.

Ai gruppi 4 milioni in più ogni anno per pagare nuovi collaboratori. Ai 2,7 milioni già assegnati ai 70 consiglieri regionali per stipendiare i portaborse si aggiungono altri 58.400 euro per ogni deputato. Soldi erogati ai gruppi parlamentari che poi assumeranno nuovo personale seguendo le indicazioni dei politici. E il bello è che quella somma può essere utilizzata per pagare più di un singolo collaboratore.