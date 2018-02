giovedì 15 febbraio 2018



Il premier Gentiloni in città per la cessione di una porzione della Caserma “Scagliosi” al Comune

Il premier Paolo Gentiloni in prefettura a Messina ha firmato l’addendum all’accordo per la cessione dell’area dell’ex ospedale militare all’amministrazione comunale, dove sarà realizzato il nuovo tribunale. Per la firma in Prefettura dell’Addendum al Protocollo di Intesa per la dismissione di una porzione della Caserma “Scagliosi” erano presenti il sindaco di Messina Renato Accorinti, Roberto Reggi per il Demanio, Giacarlo Gambardella del Ministero della difesa, Antonino Mungo del Ministero di Giustizia oltre al prefetto di Messina Maria Carmela Librizzi. Gentiloni ha detto che si tratta di “un atto importante per Messina”.