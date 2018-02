giovedì 15 febbraio 2018



Gentiloni: "" Il Sud oggi ha l'occasione di essere avanguardia di una nuova stagione di crescita"

Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni è stato questa mattina a Catania, dove ha preso parte ad una riunione della cabina di regia del Patto per Catania tra Comune e mondo produttivo. L’incontro si è svolto presso l’azienda STMicroelectronics che si occupa della produzione di componenti elettronici a semiconduttore e conta oltre cinquemila dipendenti. Gentiloni, che e’ accompagnato dalla moglie Emanuela Mauro, e’ stato accolto dal sindaco di Catania Enzo Bianco. "Il Mezzogiorno d'Italia che oggi è chiamato a un appuntamento forse storico che non dobbiamo sottovalutare, perché ci troviamo in una congiuntura economica favorevole che riguarda l'Italia e l'Europa e tutte le grandi aree economiche del mondo, come non è mai successo negli ultimi decenni. Il Sud oggi ha l'occasione di essere avanguardia di una nuova stagione di crescita". Lo ha detto stamane il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, intervenendo nella sede del comune di Catania.