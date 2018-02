giovedì 15 febbraio 2018



Salone dell’Orientamento: migliaia di studenti agli stand Unime

Sono oltre 3.000 i contatti registrati dagli stand dell’Università di Messina nelle tre giornate dedicate al Salone dell’Orientamento e Job Placement svoltosi al Palacultura. Tra le richieste più frequenti dei diplomandi, provenienti dalla Sicilia e dalla Calabria, le informazioni sui nuovi corsi di laurea varati dall’Ateneo messinese. La manifestazione ha rappresentato anche una buona occasione per 300 giovani, tra laureandi e laureati in cerca di lavoro che, muniti di curriculum e buona parlantina, hanno avuto l’occasione di incontrare 16 aziende leader in cerca di talenti. L’evento, dedicato all’informazione, alla formazione, all’orientamento agli studi ed al lavoro è stata promosso dal Centro Orientamento e Placement dell’Università di Messina, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Scolastiche del Comune di Messina, e curata dalla cooperativa CISMe. Nel corso delle tre giornate i ragazzi delle classi IV e V delle scuole superiori di Calabria e Sicilia hanno avuto anche l’opportunità di partecipare a decine di appuntamenti informativi, formativi e laboratoriali curati dai docenti Unime per raccogliere suggerimenti, stimoli e strumenti utili a rendere consapevoli le proprie scelte.