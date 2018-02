giovedì 15 febbraio 2018



15 febbraio, Corsa straordinaria Milazzo-Eolie. Annullata Milazzo-Eolie-Napoli

Siremar rende noto che a causa del persistere delle avverse condizioni meteomarine la motonave Laurana non effettuerà la partenza prevista per le 13,50 da Milazzo verso le Eolie-Napoli. La società, per venire incontro alle esigenze degli abitanti delle Eolie, impegnerà la stessa motonave in un viaggio straordinario sulla linea Milazzo-Eolie. Lo scalo di Salina sarà assicurato se le condizioni meteo lo consentiranno. In alternativa la nave ormeggerà a Rinella. Per aggiornamenti consultare il sito https://carontetourist.it/it/avvisi