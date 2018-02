mercoledì 14 febbraio 2018



Erogazione idrica ridotta su circonvallazione e viale della Libertà

MESSINA. Durante la serata di ieri, si è verificata una copiosa perdita d’acqua sulla condotta di viale Regina Elena, che comporterà la riduzione dei flussi di distribuzione nelle zone di viale Principe Umberto, Viale Regina Margherita, Viale Regina Elena stesso e parte di viale della Libertà (tra il viale Annunziata e via Brasile). Da stamane, i tecnici di Amam sono al lavoro per ripristinare la funzionalità della rete. A causa dei lavori, sarà necessario ridurre il periodo di erogazione nelle consuete fasce di approvvigionamento, pertanto, sino a completo ripristino della rete, la distribuzione idrica nelle zone indicate potrà subire delle variazioni, rispetto alle normali fasce orarie di erogazione.