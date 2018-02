lunedì 12 febbraio 2018



Unime, CdA: pubblicazione avviso candidatura componenti esterni

Comunicato N° 29 del 12 febbraio 2018 E’ stato pubblicato sul sito d’Ateneo il decreto del prorettore vicario con il quale è stato emanato l’avviso pubblico per la presentazione delle candidature di due componenti esterni in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo per il triennio 2018-2021. Scadenza presentazione candidature: entro le ore 12.30 del 14 marzo 2018. Per info: http://www.unime.it/it/ateneo/amministrazione/albo-online