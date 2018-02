sabato 10 febbraio 2018



È la Sicilia, la regione più povera d'Europa

L'Alleanza contro la Povertà siciliana fa rete e si presenta alla comunità e alle istituzioni in un incontro dal titolo "Contrastare la povertà per la crescita". I dati della ricerca sull'attuazione del Sia raccontano di un'isola in "emergenza futuro": il 41,8% dei siciliani rischia di diventare povero “Contrastare la povertà per la crescita della Sicilia”, questo il tema del confronto serrato che è stato ospitato dalla Missione Speranza e Povertà del laico Biagio Conte (in apertua un momento dell'incontro) e che ha visto tra i protagonisti l’Alleanza contro la Povertà in Sicilia, regione che secondo i dati è la terra più povera d’Europa.