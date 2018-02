venerdì 9 febbraio 2018



"Colletta Alimentare Autorganizzata"

Sabato 10 dalle ore 09:00 alle ore 13:00, e poi dalle ore 16:00 alle ore 20:00, e domenica 11 dalle ore 09:00 alle ore 13:00, presso i Supermercati Simply di Tremestieri, Maregrosso e San Licandro (Viale Regina Elena), avrà luogo la "Colletta Alimentare Autorganizzata", della "Rete per l'Autorganizzazione Popolare" RAP Messina, in collaborazione con i Supermercati Simply ed i Comitati e le famiglie direttamente interessati! Si potranno donare soprattutto cibi a lunga conservazione, ai nostri volontari che saranno riconoscibili dal badge. L'invito a partecipare donando è rivolto a tutta la cittadinanza! Il ricavato verrà condiviso con le decine di famiglie in difficoltà che seguiamo da anni.