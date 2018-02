giovedì 8 febbraio 2018



Distrutto dalle fiamme il chiosco di fiori di Via Palermo. Chiusa la scuola Boer

Un incendio ha distrutto, un 'ora prima dell'alba, intorno alle 5,30, il chiosco di fiori di Via Palermo, che si trova accanto alla scuola Boer. Ignote ancora le cause dell'incendio, ipotesi più accreditabile un corto circuito all'impianto elettrico. Nessun danno, all’interno delle aule della scuola che stamane è rimasta chiusa. Il dirigente della scuola ha ritenuto opportuno sospendere le attività per precauzione. Molto probabile la riapertura per domani dell’istituto. Danneggiata dalle fiamme un'auto che era parcheggiata davanti al chiosco.