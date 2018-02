mercoledì 7 febbraio 2018



DERIVATI FINANZIARI: DOMANI CONFERENZA STAMPA A PALAZZO ZANCA

Domani, giovedì 8, alle ore 10.30, nella Sala Falcone Borsellino di Palazzo Zanca, il sindaco, Renato Accorinti, e l’assessore allo Sviluppo Economico, Guido Signorino, insieme all’esperto per la consulenza in materia di contabilità e servizi finanziari, Giuseppe Cannizzaro, ed all’avvocato del Comune, Marcello Parrinello, terranno una conferenza stampa. Nel corso dell’incontro con i giornalisti, saranno affrontate le problematiche relative ai derivati e illustrate le attività intraprese dall’Amministrazione comunale per la risoluzione della situazione debitoria con BNL Dexia Crediop.