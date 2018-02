mercoledì 7 febbraio 2018



Conferenza stampa il prossimo venerdì 9 febbraio del candidato a sindaco di Messina on. Cateno De Luca i

Si svolgerà venerdì 9 febbraio alle 9,45 nella sede elettorale in via Oratorio San Francesco n.5., una conferenza stampa dell’on, Cateno De Luca, candidato a sindaco di Messina, sul sistema rifiuti a Messina. Si discuterà delle cattiva gestione delle tre società che si occupano dei rifiuti, della raccolta differenziata ai minimi storici, dell’assenza di un piano strategico definitivo per le infrastrutture di filiera. Si discuterà anche della mancata riscossione della tariffa per l’assenza di misure di contrasto all’evasione e infine dei costi e benefici del servizio attuale. “Evidenzieremo - spiega De Luca - che a Messina si continua la raccolta dei rifiuti nella più totale illiceità organizzativa, economico - finanziaria ed ambientale. Spiegheremo quindi, il nostro modello di gestione e smaltimento dei rifiuti, molto più efficiente e conveniente dal punto di vista economico per i cittadini”. Text