lunedì 5 febbraio 2018



Asp Messina, cercasi infermieri: ecco l’avviso di mobilità per 17 collaboratori sanitari

Alcuni giorni fa all’Asp di Messina è stato indetto un Avviso di mobilità regionale/interregionale tra le aziende e gli enti del comparto Sanità, per 17 posti di collaboratore sanitario infermiere. La data di scadenza delle istanze è fissata per l’8 febbraio 2018. L’iter era partito con una delibera del 2 novembre 2017, a firma del commissario Gaetano Sirna. Possono partecipare i dipendenti di ruolo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrati in quel profilo professionale.