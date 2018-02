lunedì 5 febbraio 2018



Modifica percorso Bus Linea 32 (S. Filippo Superiore) nelle giornate dal 06 Febbraio 2018 al 08 Febbraio 2018.

• ATM comunica che, in esecuzione dell’Ordinanza del Dipartimento Mobilità Urbana e Viabilità n. 66 del 31 Gennaio 2018 e per i lavori di messa in sicurezza di via Comunale San Filippo Sup., dal 06 Febbraio 2018 al 08 Febbraio 2018, verrà istituito un servizio provvisorio con 2 autobus e con percorsi alternativi: • 1 linea 32 (provvisorio), • 2 Rinforzo linea 32 (lato Gescal), • Si allegano alla presente entrambi i percorsi e gli orari delle suddette linee.