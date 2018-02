sabato 3 febbraio 2018



Cade da un calesse. Trasportata in elisoccorso a Messina

Una 66enne di Scicli è stata trasportata, ieri mattina, con urgenza in elisoccorso al Policlinico di Messina a seguito di una caduta da un calesse procurandosi diverse contusioni. Sono stati i medici dell’Ospedale ‘Maggiore’ di Modica, dopo aver sottoposto la donna a diversi esami, a chiedere l’immediato trasferimento, tramite elisoccorso. Il trasferimento in elicottero al Policlinico di Messina è slittato a ieri mattina a causa della nebbia che limitava, di fatto, la visibilità per il trasporto in elicottero. La donna si trova ricoverata in prognosi riservata.