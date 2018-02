venerdì 2 febbraio 2018



Scarcerato di nuovo il giudice Amato

A deciderlo il gip Maria Vermiglio su istanza del suo difensore, l’avvocato Salvatore Silvestro. Per il momento l’uomo è tornato in regime di arresti domiciliari in una comunità di recupero a Siracusa. Proprio ieri la Cassazione si era pronunciata per un ritorno in carcere del magistrato avendo accolto il ricorso della procura.