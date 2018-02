venerdì 2 febbraio 2018



PROVVEDIMENTI VIARI SULLA VIA COMUNALE CHE CONDUCE A SAN FILIPPO SUPERIORE

La realizzazione di indagini geognostiche per la messa in sicurezza di via Comunale che porta a San Filippo superiore, tra via Guardia e la strada comunale per San Giovannello, comporterà l’adozione di disposizioni viabili. Per cui, dalle 8,30 di martedì 6, alle 19 di giovedì 8, nel tratto di strada interessato dagli interventi, apposite barriere, segnaletiche orizzontali e verticali, indicheranno l’interdizione al traffico veicolare. Come previsto dalla normativa vigente, dispositivi luminosi delimiteranno l’area dei lavori. Inoltre, il transito pedonale e veicolare delle aree limitrofe verrà messo in sicurezza e l’eventuale passaggio di mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine, sarà agevolato anche attraverso la sospensione dei lavori. Verranno, infine, adottate tutte le misure a tutela della pubblica incolumità.