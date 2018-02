venerdì 2 febbraio 2018



Messina, incendio in un appartamento in via La Farina, nessun ferito

Sono gravi i danni all’appartamento al 5° piano in via la Farina, nei pressi della Stazione Centrale , dove stamane, si sono sviluppate le fiamme. Al’interno era presente la proprietaria che ha avuto il tempo di mettersi in salvo e chiamare i vigili del fuoco. Sul posto tre pattuglie dei Vigili del Fuoco, allertati da una segnalazione intorno alle 7:40 del mattino, che hanno prontamente domato l’incendio. L’appartamento dove sono divampate le fiamme è accanto a quello in cui pochi giorni fa è stato scoperto dalla polizia un droga party a base di marijuana, pasticche e cocaina e posto sotto sequestro.